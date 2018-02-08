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Опубликованная в инстаграме фотография новорожденной дочери американской модели Кайли Дженнер из семьи Кардашьян и рэпера Трэвиса Скотта установила новый рекорд, набрав почти 15 млн лайков за сутки.

На фотографии видна только ручка ребенка. Снимок уже набрал 14,9 млн лайков, а также 674 тыс. комментариев.

stormi webster Публикация от Kylie (@kyliejenner) Фев 6, 2018 в 1:14 PST

Предыдущий рекорд принадлежал футболисту Криштиану Рональду, чья фотография с женой и новорожденным ребенком в больничной палате набрала 11,3 млн отметок «нравится».

Ранее Кайли Дженнер сообщила, что новорожденную девочку назвали Сторми.