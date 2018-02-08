Новорожденная дочь американской модели установила новый рекорд в Instagram
В мире | 8 февраля 2018 года, 12:47
Опубликованная в инстаграме фотография новорожденной дочери американской модели Кайли Дженнер из семьи Кардашьян и рэпера Трэвиса Скотта установила новый рекорд, набрав почти 15 млн лайков за сутки.
На фотографии видна только ручка ребенка. Снимок уже набрал 14,9 млн лайков, а также 674 тыс. комментариев.
Предыдущий рекорд принадлежал футболисту Криштиану Рональду, чья фотография с женой и новорожденным ребенком в больничной палате набрала 11,3 млн отметок «нравится».
Ранее Кайли Дженнер сообщила, что новорожденную девочку назвали Сторми.
Источник: Газета.ru