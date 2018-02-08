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В возрасте 70 лет скончался американец Джон Перри Барлоу, который является основоположником современного интернета и основателем специализирующейся на защите прав в киберпространстве организации Electronic Frontier Foundation (EFF). Об этом сообщается на странице компании в фейсбуке.

"Сегодня интернет потерял своего героя. EFF скорбит об уходе своего мудрого сооснователя Джона Перри Барлоу", — говорится в посте.

В заявлении компании отмечается, что основные интернет-сегменты существуют и развиваются благодаря Барлоу, который считал всемирную сеть местом свободы, где люди могут общаться друг с другом, независимо от физического расстояния.

Фото из Flickr