Умер один из отцов интернета Джон Барлоу
В мире | 8 февраля 2018 года, 13:14
В возрасте 70 лет скончался американец Джон Перри Барлоу, который является основоположником современного интернета и основателем специализирующейся на защите прав в киберпространстве организации Electronic Frontier Foundation (EFF). Об этом сообщается на странице компании в фейсбуке.
"Сегодня интернет потерял своего героя. EFF скорбит об уходе своего мудрого сооснователя Джона Перри Барлоу", — говорится в посте.
В заявлении компании отмечается, что основные интернет-сегменты существуют и развиваются благодаря Барлоу, который считал всемирную сеть местом свободы, где люди могут общаться друг с другом, независимо от физического расстояния.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru