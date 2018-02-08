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Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске признался, что у него нет смартфона.

"Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона. Да, и у вас нет, видите? А говорит, у всех есть, — отметил глава государства.

Так он прокомментировал слова руководителя исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука.

Тот рассказал, что на обработку голосового сообщения смартфон расходует столько же энергии, сколько необходимо для кипячения литра воды.

"По поводу кипячения воды, если она чистая, ее кипятить не надо", — добавил Путин.

Источник: life.ru