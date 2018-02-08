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В Тель-Авиве движение поездов временно останавливали для того, чтобы отыскать сбежавшего кота.

Оказалось, что около недели назад кот по кличке Гури, который принадлежит директору организации по защите прав животных "Дайте животным жить", сбежал, когда его везли в ветеринарную клинику.

Хозяйка кота поняла, что ее питомец спрятался где-то на территории железной дороги в районе указанной станции.

Женщина попросила о помощи министра транспорта Исраэля Каца, который, в свою очередь, обратился к руководству Израильской железнодорожной компании и отдал распоряжение помочь в поисках усатого.

А уже гендиректор компании Шахар Аялон, со своей стороны, приказал своим подчиненным сделать все возможное, чтобы найти домашнего любимца защитника прав животных.

Работники компании расставили множество ловушек вдоль железнодорожного полотна, но к концу недели смогли лишь найти следы пребывания кота возле платформы.

И тогда начальник безопасности Израильской железнодорожной компании на время остановил движение поездов. Вместе с охотником на котов он поймал беглеца и вернул хозяйке.

Источник: newsru.com

Фото: pixabay.com