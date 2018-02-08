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Болельщики российской Олимпийской сборной устроили световое шоу перед штаб-квартирой WADA в Канаде в знак протеста против решения Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске российских спортсменов.

"Мы, болельщики российской Олимпийской сборной, возмущены подлыми действиями WADA и МОК. Световым шоу перед штаб-квартирой WADA мы хотим сказать всему миру, что единственный допинг российской Олимпийской сборной — это наша поддержка и любовь", — говорится в комментарии в начале видео.

Последняя фраза из комментария проецировалась на стену напротив штаб квартиры. Ролик был снят в январе.

Как сообщалось, в декабре МОК объявил о недопуске России на Олимпиаду в Пхенчхане под своим флагом, однако спортсменам, которые никогда не были замешаны в допинговом скандале, разрешили принять участие в играх под нейтральным флагом.

Источник: ria.ru