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Пользователи детского приложения YouTube Kids обнаружили, что на просторах сервиса доступно большое количество спорных роликов, неприемлемых для дошкольников.

В частности, герой одного из таких видео записал инструкцию по заточке ножей.

Журналисты отметили, что в последние месяцы на видеохостинге появились сотни подобных видео, доступ открыт для детей. Представители компании Google извинились за появление нежелательного контента на платформе.

Менеджер по государственной политике Google Кэтти О'Донован попросила у детей прощения за причиненные боль и дискомфорт.

Источник: lenta.ru

Фото: pixabay.com