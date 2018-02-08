YouTube попытался научить детей точить ножи
В мире | 8 февраля 2018 года, 18:48
Пользователи детского приложения YouTube Kids обнаружили, что на просторах сервиса доступно большое количество спорных роликов, неприемлемых для дошкольников.
В частности, герой одного из таких видео записал инструкцию по заточке ножей.
Журналисты отметили, что в последние месяцы на видеохостинге появились сотни подобных видео, доступ открыт для детей. Представители компании Google извинились за появление нежелательного контента на платформе.
Менеджер по государственной политике Google Кэтти О'Донован попросила у детей прощения за причиненные боль и дискомфорт.
Источник: lenta.ru
Фото: pixabay.com