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Издание People составило подборку из десяти фильмов, в которых присутствуют знаковые секс-сцены.

В число эпизодов, которые оставили свой след в истории кино, попали сексуальные сцены из "Титаника", "Привидения", "Красотки", "Девичника в Вегасе", "Валентинки", "Черного лебедя", "Исчезнувшей" и "Бала монстров".

Кроме того, в перечень попали любовные эпизоды между Эмилией Кларк и Китом Хэрингтоном в сериале "Игра престолов", а также сцены с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном в картине "Сумерки. Сага: Рассвет".

Источник: gazeta.ru

Фото: kinopoisk.ru