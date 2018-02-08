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Выход Великобритании из Европейского союза без полноценного торгового соглашения (так называемый жесткий Brexit) обойдется британскому бюджету в 80 млрд фунтов стерлингов. Об этом говорится в засекреченных расчетах британского правительства, которые попали в распоряжение The Guardian и других изданий.

По оценкам правительственных экономистов, в таком случае дефицит бюджета и, следовательно, необходимости заимствований увеличатся на 120 млрд фунтов за следующие 15 лет. Но положительный эффект Brexit, в том числе из-за снижения выплат в бюджет ЕС, может составить 40 млрд фунтов. Таким образом, в докладе и получаются те самые 80 млрд фунтов "чистого убытка"

Однако сторонние эксперты, которые ознакомились с документом по просьбе The Guardian, сомневаются в реалистичности выгоды от Brexit в размере 40 млрд фунтов. По их словам, эта сумма потребует смягчения регулирования, в том числе в сфере защиты окружающей среды, а британское правительство уже заявило, что не пойдет на такой шаг.

Вместе с тем из материалов правительства следует, что при всех трех рассматриваемых сценариях (сохранение единого рынка с ЕС, соглашение о свободной торговле и отсутствие торгового соглашения) экономика Великобритании останется в проигрыше.

Источник: interfax.ru

Фото: pixabay.com