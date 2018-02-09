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В одном из ресторанов города Тайтусвилл, штат Флорида, мальчик по имени Мейсон так хотел заполучить мягкую игрушку, что забрался в автомат. Об этом сообщает New York Daily News.

По информации издания, ребенок забрался внутрь машины через отверстие, где обычно выпадает приз. Однако самостоятельно выбраться тем же путем не смог. На помощь мальчику пришел пожарный, который попросил посетителей позвонить в службу спасения.