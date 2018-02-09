США хотят восстановить отношения с Россией (6)

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В мире | 9 февраля 2018 года, 09:22

США хотят восстановить отношения с Россией, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, это необходимо для решения проблем в тех сферах, которые вызывают взаимную обеспокоенность. В качестве примера она привела ситуацию на Корейском полуострове.

Науэрт назвала нынешние отношения двух стран сложными и запутанными. Также она напомнила слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что связи между Москвой и Вашингтоном находятся в самой низкой точке.

В то же время официальный представитель ведомства рассказала о взаимодействии с Россией по Сирии. Она отметила, что канал связи между военными двух стран по предотвращению конфликтных ситуаций по-прежнему действует и эффективен, но Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву по ситуации в регионе.

Источник: ria.ru

Фото: фотобанк ЛОРИ/ Щеголева Ольга

Комментарии 6
шустрый33 минуты назад
Пример шизофрении по амеровски-на словах одно,на деле прямо противоположное.
1
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ТО52 минуты назад
Опять обманут дурачков, а тем временем, ради сближения с США, Путин дал добро коалиции обстрелять войска Асада. Ведь взаимоотношение по Сирии у них на высоте.
4
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На условиях США?1 час назад
Придётся подождать когда собчачка президентом России станет.
6
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