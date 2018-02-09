HP представила ноутбук со встроенной шторкой для веб-камеры
В мире | 9 февраля 2018 года, 20:17
Компания HP выпустила обновленные ноутбуки серии EliteBook со встроенной защитой приватности в виде шторки для веб-камеры. Об этом пишет The Verge.
Благодаря шторке владелец ноутбука должен быть уверен, что за ним никто не следит. При этом в версии EliteBook с сенсорным дисплеем шторки для веб-камеры не будет, поскольку не остается места для ее размещения. Стоимость ноутбука начинается от 1 тыс. долларов.
Помимо HP шторки в веб-камеры встраивает компания Lenovo — в линейку ThinkPad. Также шторку можно купить в любом интернет-магазине по цене до 200 рублей.
Фото: HP