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Компания HP выпустила обновленные ноутбуки серии EliteBook со встроенной защитой приватности в виде шторки для веб-камеры. Об этом пишет The Verge.

Благодаря шторке владелец ноутбука должен быть уверен, что за ним никто не следит. При этом в версии EliteBook с сенсорным дисплеем шторки для веб-камеры не будет, поскольку не остается места для ее размещения. Стоимость ноутбука начинается от 1 тыс. долларов.

Помимо HP шторки в веб-камеры встраивает компания Lenovo — в линейку ThinkPad. Также шторку можно купить в любом интернет-магазине по цене до 200 рублей.

Фото: HP