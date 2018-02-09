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На Адажском полигоне с 29-го января по 9-е февраля проходят военные учения "Зима", в ходе которых военнослужащие Механизированной пехотной бригады сухопутных сил и боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии нарабатывают навыки выполнения служебных задач в зимних условиях, пишет Mil.lv.

Более 110 военнослужащих из вооружённых сил Латвии, Италии, Канады, Польши и Испании на учениях осваивают технику хождения на лыжах, навыки обустройства лагеря в зимних условия, навыки выживания после пролома под лёд, уход за экипировкой и оружием, а также будут выполнять задачи по боевой стрельбе.

Уже сообщалось, что в 2016-ом году на Варшавском саммите НАТО руководители стран и правительств подтвердили соглашение о создании многонациональных боевых групп батальонного уровня в Балтийских странах и Польше. Целью создания и размещения боевых групп является способствование осуществлению альянсом политики сдерживания, демонстрация солидарности НАТО и решимости защищать альянс от любого вода агрессии. Торжественная церемония встречи боевой группы НАТО на Адажском полигоне состоялась 19-го июня 2017-го года.

Многонациональной группой, размещенной в Латвии, руководит Канада, она состоит из более 1000 военнослужащих из Албании, Италии, Польши, Канады, Словении и Испании, которые в ротационном порядке выполняют служебные обязанности в Латвии, принимая участие в учениях вместе с Национальными вооруженными силами.

В этом году боевую группу расширенного присутствия НАТО в Латвии пополнят Чехия и Словакия.

Фото из Flickr