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Сенат США одобрил федеральный бюджет, включая краткосрочный законопроект о госфинансировании. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что решение сената стало запоздалым, поскольку федеральные ведомства США уже сообщили о прекращении работы из-за отсутствия финансирования.

Закрытие федеральных ведомств уже стало вторым в этом году.

Ранее сообщалось, что федеральные ведомства США вновь закрылись из-за отсутствия бюджета.

Фото из Flickr