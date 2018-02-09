Сенат США смог одобрить федеральный бюджет
В мире | 9 февраля 2018 года, 11:26
Сенат США одобрил федеральный бюджет, включая краткосрочный законопроект о госфинансировании. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что решение сената стало запоздалым, поскольку федеральные ведомства США уже сообщили о прекращении работы из-за отсутствия финансирования.
Закрытие федеральных ведомств уже стало вторым в этом году.
Ранее сообщалось, что федеральные ведомства США вновь закрылись из-за отсутствия бюджета.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru