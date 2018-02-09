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В Австралии акулы попытались полакомиться черепахой, но так и не смогли прокусить ее панцирь. На видео с кружащимися вокруг земноводного рыбами обратило внимание издание UPI.

Ролик засняла группа катающихся на лодке местных жителей. Они отправились посмотреть на "классную морскую жизнь", но случайно обнаружили акул в том месте, где обычно наблюдали за скатами. Издалека очевидцы приняли хищных рыб за дельфинов, поэтому решились подплыть к ним поближе.

На месте австралийцы увидели, как вокруг черепахи кружат четыре тигровые акулы. Они снимали происходящее четыре часа, за это время две акулы оставили надежду отведать черепашьего мяса и уплыли в поисках другой добычи. В конце концов, черепаха куда-то пропала, а с ней и две акулы. Оператор признается, что не знает, смогла ли она в итоге спастись или акулы добились своего.

Фото из Flickr