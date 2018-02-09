В мире |

Автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос на ракете Falcon Heavy, будет уничтожен в результате столкновений с микрометеоритами и воздействия космической радиации. Об этом сообщает AutoBlog.

По словам экспертов, все органические вещества, использующиеся для изготовления различных деталей машины, в космосе будут подвержены деградации из-за жесткого излучения. Солнечная ультрафиолетовая радиация способствует разрушению углерод-углеродных связей, а также ковалентных связей между углеродом и водородом.

Маск запустил Tesla в космос. Ее отправили в Россию и утопили в грязи Пострадает каркас автомобиля из углеродного волокна, и, конечном итоге, Tesla Roadster развалится на части. По мнению специалистов, это произойдет в течение года.

Более долговечными окажутся неорганические компоненты, например, алюминиевое шасси, литий-ионный аккумулятор и лобовое стекло. Однако эти детали могут пострадать из-за удара с такими космическими телами, как мелкие метеориты или куски комет.

6 февраля SpaсeX запустила на орбиту автомобиль Tesla Roadster с водителем-манекеном за рулем. Машина выполняла роль полезной нагрузки на ракете-носителе Falcon Heavy, которую в SpaceX называют мощнейшей в мире ракетой. Илон Маск признался, что сделал это "ради смеха, поскольку, когда тестируется новая ракета, инженеры ставят что-то действительно скучное на борту, например, блок из бетона, или кусок стали, или что-то в этом роде".

Фото из Flickr