Сальма Хайек: Вайнштейн грозил переломать мне ноги
В мире | 9 февраля 2018 года, 13:07
Актриса Сальма Хайек заявила, что продюсер Харви Вайнштейн грозил переломать ей ноги, сообщает Vanity Fair.
Два месяца назад Хайек опубликовала заметку в газете The New York Times, где рассказала о неподобающем поведении Вайнштейна, в том числе во время съемок фильма "Фрида".
Теперь актриса привела дополнительные подробности. "Он говорил мне, что хочет меня убить", — утверждает Хайек.
По ее словам, Вайнштейн якобы заявлял режиссеру "Фриды" Джули Тэймор, что намерен переломать актрисе ноги.
Пресс-секретарь продюсера, со своей стороны, сообщил, что Вайнштейн приносит глубокие извинения за любую боль, причиненную Хайек его поведением или комментариями, но отрицает утверждения о том, что он угрожал ее жизни.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru