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Cпортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск группы российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету. Россияне требовали обязать комитет допустить их на предстоящие игры в Южной Корее.

Суд отклонил апелляции 32 российских спортсменов на решение МОК о недопуске на Олимпиаду и обращения еще 15 россиян, не получивших приглашение на Зимние игры в южнокорейском Пхенчхане, уточняется в документе, опубликованном на сайте суда.

Трое арбитражных судей во главе с канадкой Кэрол Робертс сочли, что процедуру допуска российских спортсменов на Игры нельзя рассматривать как разновидность санкций.

"Хотя членство Олимпийского комитета России приостановлено, МОК, тем не менее, решил предложить индивидуальным спортсменам возможность принять участие в Зимних играх на особо оговоренных условиях - этот процесс был призван уравновесить заинтересованность МОК в глобальной борьбе против допинга и интересы индивидуальных спортсменов из России", - указывается в сообщении арбитража.

Апелляции рассматривала специальная выездная комиссия арбитража в Пхенчхане, где 9 февраля стартуют Олимпийские игры. Среди заявителей иска были биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и фигуристка Ксения Столбова.

"Предсказуемо, но огорчительно"

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди назвал решение суда в Лозанне приятной новостью.

"Очень хорошими являются сроки этих решений (перед церемонией открытия Игр), так как это успокоит спортсменов. Ведь в соревнованиях будут участвовать только "чистые" россияне, которые соответствуют строгим антидопинговым критериям", - заявил Риди.

Российский вице-премьер Виталий Мутко, курирующий спорт в правительстве, заявил, что вердикт CAS был предсказуемым.

"Решение CAS предсказуемое и понятное, поскольку они рассматривали вопрос, не нарушена ли процедура приглашения на Игры, но огорчительное", - сказал Мутко агентству Интерфакс.

Он также отметил, что суду в Лозанне сложно выносить решения из-за давления, которое на него оказывалось ранее. "Если бы сейчас допустили - это был бы шок", - добавил Мутко.

По словам министра спорта Павла Колобкова, российских спортсменов не допустили до Олимпиады без уважительной причины.

"Мотивировочные части еще не опубликованы, но понятно, что CAS просто приняли аргументы МОК, признав тем самым, что они имеют абсолютную свободу действий в принятии решений - приглашать или не приглашать на Олимпийские игры", - сказал он.

Фото из Flickr