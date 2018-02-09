В Петербурге в жилом доме произошел взрыв
В мире | 9 февраля 2018 года, 16:31
В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв в жилом доме, пишет "Фонтанка.ру".
Хлопком выбиты стекла третьего этажа, разрушены балконы, а также повреждены стоящие рядом машины.
К дому подъехали машины скорой помощи. Отмечается, что дом был недавно построен, но в нем уже живут люди.
Три человека получили тяжелые травмы в результате взрыва газового баллона в доме на севере Санкт-Петербурга. По словам собеседника агентства ТАСС, у пострадавших сильные ожоги. Региональное управление Следственного комитета РФ уже начало проверку по факту инцидента.
Фото: Denis Yurkoff/spb_today/vk.com
Источник: Газета.ru