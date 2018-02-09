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В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв в жилом доме, пишет "Фонтанка.ру".

Хлопком выбиты стекла третьего этажа, разрушены балконы, а также повреждены стоящие рядом машины.

К дому подъехали машины скорой помощи. Отмечается, что дом был недавно построен, но в нем уже живут люди.

Три человека получили тяжелые травмы в результате взрыва газового баллона в доме на севере Санкт-Петербурга. По словам собеседника агентства ТАСС, у пострадавших сильные ожоги. Региональное управление Следственного комитета РФ уже начало проверку по факту инцидента.

Фото: Denis Yurkoff/spb_today/vk.com