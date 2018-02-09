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Facebook начал тестирование новой кнопки dislike, которая позволит скрыть комментарии и оставить на них отзыв, сообщает "Би-бс-си".

Создатели социальной сети утверждают, что новая функция не является кнопкой dislike, о введении которой просили многие пользователи.

"Мы изучаем функцию, позволяющую людям давать нам отзывы о комментариях к сообщениям на публичных страницах. Пока эта функция доступна только для небольшой группы жителей США", — говорится в заявлении компании.

Кнопка dislike, позволяет скрыть выбранные комментарий, после чего появляется возможность отметить сообщения как "оскорбительные", "вводящие в заблуждение" или "вне темы". Это не влияет на видимость сообщений для других пользователей, а также на их рейтинг в ленте новостей.