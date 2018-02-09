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Самолет авиакомпании Air France, направлявшийся из парижского аэропорта Орли в Нью-Йорк, вернулся в Париж из-за технической неисправности, передает РИА "Новости".

"Самолет вылетел из Парижа, но у него небольшая техническая неполадка, он вернется в аэропорт Орли", — сказал представитель авиакомпании.

Он отметил, что "команда Орли починит самолет, и он продолжит полет по маршруту".

Фото из Flickr