В мире |

Дональд Трамп заблокировал публикацию служебной записки о расследовании "российского вмешательства" в выборы президента США. Этот меморандум был составлен демократическим меньшинством в комитете по разведке американского сената - в ответ на доклад республиканцев.

Члены комитета палаты представителей из числа демократов представили свои возражения на меморандум, отправленный их коллегами-республиканцами президенту и обнародованный в конце прошлой неделе в пятницу.

В документе, составленном республиканцами, речь идет о нарушении закона о надзоре за деятельностью иностранных спецслужб сотрудниками ФБР (FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act). В нем было сказано, что во время предвыборной кампании в 2016 году сотрудники бюро могли вести слежку за членом избирательного штаба Трампа Картером Пейджем.

По версии республиканцев, ФБР в своей заявке на получение разрешения на слежку основывалось на "шпионском досье" Кристофера Стила, который составлял его, по мнению авторов записки, для Демократической партии. Таким образом, ФБР выступало на стороне кандидата-демократа Хиллари Клинтон, считают авторы меморандума.

Демократы, в свою очередь, составили свою версию документа и отправили ее Трампу на рассмотрение в прошлый понедельник. Закон предусматривает рассмотрение подобных документов в течении пяти рабочих дней. Таким образом, в пятницу истекал срок принятия решения о засекречивании или обнародовании информации от меньшинства комитета по разведке палаты представителей.

Об отказе Трампа опубликовать версию меморандума, составленную конгрессменами-демократами, говорится в письме, направленном главным юрисконсультом Белого дома Дональдом Макганом председателю комитета по разведке палаты представителей Девину Нунесу.

Трамп решил не обнародовать документ, поскольку он содержит секретную информацию, говорится в письме. По мнению Белого дома, публикация может создать большие проблемы для национальной безопасности. Белый дом просит демократов внести изменения, в чем им готово помочь министерство юстиции США.

Ранее на этой неделе Трамп обещал "вскоре" опубликовать записку демократов из комитета по разведке палаты представителей. После его отказа лидер демократического меньшинства Нэнси Пелоси обвинила президента в лицемерии и назвала это "потрясающе наглой попыткой скрыть правду о скандале "Трамп-Россия" от американского народа".

"Ясно, что президенту есть что скрывать", - заключила она.

"Меморандум Нунеса"

Четырехстраничный документ, названный "меморандумом Нунеса", вызвал трения между ФБР, минюстом США и Белым домом. Он описывает обстоятельства, при которых спецслужбы 21 октября 2016 года получили ордер на прослушивание советника Трампа Пейджа. В тот момент Пейдж занимался в штабе Трампа вопросами внешней политики на общественных началах.

Такой ордер можно получить сроком на 90 дней в секретном федеральном суде, который заседает в здании минюста.

Заявление на ордер обычно занимает десятки страниц, которые в случае Пейджа включали "досье Трампа", составленное бывшим британскими разведчиком Кристофером Стилом по заказу вашингтонской фирмы Fusion GPS. Эта компания, в свою очередь, получила заказ от национального комитета Демпартии и штаба Клинтон.

Спецсуд выдал разрешение и затем трижды продлил его. Как говорится в "меморандуме Нунеса", власти в этой ситуации должны были включить в заявление всю имеющуюся у них информацию об объекте слежки, в том числе и потенциально для него благоприятную.

Республиканцы утверждают, что ФБР, обращаясь в суд, опустили ряд важных фактов. Например, о том, что составитель "досье Трампа" Стил через адвокатскую контору Perkins Coie получил от демократов 160 тыс. долларов. "Хотя политическая подоплека досье Стила была известна высокопоставленным чиновникам и ФБР", - говорится в республиканской версии меморандума.

В свою очередь, ФБР раскритиковала этот документ. "ФБР была предоставлена ограниченная возможность изучить этот меморандум за день до того, как комитет проголосовал за его обнародование. Мы серьезно обеспокоены пропуском фактов, которые фундаментально влияют на точность меморандума", - говорилось в заявлении бюро.

В конце января заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, которого президент Трамп обвинял в предвзятом отношении к себе на фоне расследования о возможном "российском вмешательстве" в выборы в США, подал в отставку.

Расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году занимаются комитеты по разведке обеих палат конгресса США. Основное расследование поручено вести спецпрокурору Роберту Мюллеру.

Трамп категорически отрицает какие-либо контакты членов своей команды с Кремлем и связывает подозрения в свой адрес с желанием демократов отомстить за поражение на президентских выборах.

Фото из Flickr