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Северокорейский лидер Ким Чен Ын передал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину приглашение в Пхеньян. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на сестру лидера КНДР — Ким E Чжон.

Приглашение было передано устно. Если встреча состоится, то она пройдет в рамках межкорейского саммита. До этого лидеры стран виделись в 2007 году. Тогда в столицу Северной Кореи приезжал президент Но Му Хен, его встречал отец нынешнего руководителя КНДР — Ким Чен Ир.

Отношения между Северной и Южной Кореей остаются враждебными с момента завершения вооруженного конфликта в 1953 году, две страны до сих пор находятся в состоянии войны. КНДР подвергается санкциям со стороны Совбеза ООН за развитие своей ядерной программы и фактически находится в изоляции от всего остального мира. Южная Корея, напротив, развивает отношения с США.

С начала года отношения между странами заметно потеплели. На Олимпиаде представители двух стран прошли под единым флагом. Также была сформирована единая женская хоккейная команда.

Фото из Flickr