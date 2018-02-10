В мире |

Мошенники, представляющиеся президентом компании Space X Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом обманывают людей в твиттере и других соцсетях, выманивая у них криптовалюту и обещая вознаграждение. Об этом сообщает Buzzfeed.

В частности, они используют фейковые аккаунты @Eilon_Musk, @ElonMuski, @EloonMusk, @Elonn_Musk и @Alon_Musk, размещая от их имени твиты, в которых просят перевести незначительные суммы в обмен на крупное вознаграждение. При этом они не стесняются размещать такие посты в официальных аккаунтах известных лиц и чиновников.

Так, @ElonMuski предложил первым 250 пользователям соцсети, переведущим на указанный в твите адрес 0,2 биткоина, 250 единиц криптовалюты взамен.

Путем беглого анализа BuzzFeed News выявили как минимум 27 мошеннических аккаунтов, созданных с подобной целью.

Фото из Flickr