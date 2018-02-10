У берегов Мертвого моря появляются огромные воронки (1)
В мире | 10 февраля 2018 года, 20:08
В районе Мертвого моря открываются тысячи гигантских карстовых воронок, которые поглощают дома и разрушают дороги.
Провалы грунта вызваны уменьшением размеров моря. Отступая, его воды оставляют по себе заполненную солевыми отложениями высушенную землю, которая проваливается внутрь под своей тяжестью.
Активисты надеются привлечь сюда туристов и инвестиции для восстановления разрушенной инфраструктуры.
Источник: BBC Russian
Никакие активисты с инвестициями против природы не спасут.