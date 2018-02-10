У берегов Мертвого моря появляются огромные воронки (1)

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В мире | 10 февраля 2018 года, 20:08

В районе Мертвого моря открываются тысячи гигантских карстовых воронок, которые поглощают дома и разрушают дороги.

Провалы грунта вызваны уменьшением размеров моря. Отступая, его воды оставляют по себе заполненную солевыми отложениями высушенную землю, которая проваливается внутрь под своей тяжестью.

Активисты надеются привлечь сюда туристов и инвестиции для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Источник: BBC Russian
Комментарии 1
Злая34 минуты назад
Миксы, корректора вам в помощь.
Никакие активисты с инвестициями против природы не спасут.
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