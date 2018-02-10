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В районе Мертвого моря открываются тысячи гигантских карстовых воронок, которые поглощают дома и разрушают дороги.

Провалы грунта вызваны уменьшением размеров моря. Отступая, его воды оставляют по себе заполненную солевыми отложениями высушенную землю, которая проваливается внутрь под своей тяжестью.

Активисты надеются привлечь сюда туристов и инвестиции для восстановления разрушенной инфраструктуры.