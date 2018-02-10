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Суд в Калифорнии оправдал пекаря Кэти Миллер, которая отказалась печь торт на заказ для свадьбы гомосексуальной пары, пишет Би-би-си. По ее словам, выпечка двух молодых людей в смокингах на торте оскорбляет ее христианские ценности.

При этом Кэти Миллер не против обслуживать в своей пекарне людей любой ориентации и вероисповедания, но не будет печь торт, "который может искривить улыбку и без того печального Иисуса".

Это не первый случай отказа представителей общепита в обслуживании гомосексуалов. Владельцев кондитерской Sweet Cakes by Melissa, расположенной в американском штате Орегон, оштрафовали на 135 тыс. долларов за отказ изготовить торт для гей-свадьбы. После того стартовала кампания в поддержку владельцев пекарни. За короткое время интернет-пользователи пожертвовали для владельцев пекарни около 100 тыс. долларов.

Фото из Flickr