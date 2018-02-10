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Компания Eurostar, чьи поезда ходят по туннелю под Ла-Маншем, открывает прямое железнодорожное сообщение по маршруту Лондон-Амстердам.

С 4 апреля поезда по этому маршруту будут ходить дважды в день. Поездка от вокзала Сент-Панкрас в Лондоне до Амстердама займет 3 часа 41 минуту.

Но на первых порах поезда Eurostar будут ходить по прямому маршруту только из Лондона до Амстердама.

Пассажиры, отправляющиеся в обратном направлении в британскую столицу, должны будут пересаживаться в Брюсселе, чтобы пройти паспортный контроль.

Компания Eurostar уверяет, что остановка в Брюсселе - временная мера, которая будет действовать до тех пор, пока голландские и британские власти не договорятся об организации пограничного паспортного контроля на вокзале Амстердама. Как обещают, это будет сделано к концу 2019 года.

Анализ Виктории Фриц, корреспондента Би-би-си по вопросам транспорта:

Этого ждали уже давно, и вот, наконец, пассажиры смогут путешествовать по прямому железнодорожному маршруту между Британией и Нидерландами.

Оператор немецких железных дорог - компания Deutsche Bahn - еще пять лет назад сначала объявил, а потом отменил прямой маршрут между британской и голландской столицами.

С тех пор попытки Eurostar открыть такой маршрут натыкались на бюрократические препоны и технические проблемы.

Количество пассажиров, скорее всего, будет небольшим - по крайней мере, поначалу. Британцы привыкли путешествовать в Европу поездом, но для голландцев Eurostar не такой известный бренд.

Из Британии каждый день будут отправляться только два поезда - это можно сравнить с 70 прямыми авиарейсами из Лондона в Амстердам.

Eurostar не может соперничать с авиалиниями в гибкости маршрутов, но эта железнодорожная компания конкурирует с авиаперевозчиками в стоимости билетов. Цена билета Eurostar в один конец начинается с 35 фунтов.

Найдется немало пассажиров, особенно среди бизнесменов, которые предпочтут доступ к электрической розетке, свободный Wi-Fi и удобное рабочее место в поезде блеску современных аэропортов.

Ключевым вопросом будет упрощение паспортного контроля на пути из Амстердама в Лондон. Прямое сообщение без лишних хлопот - это роскошь, за которую многие будут готовы платить.

Поезда Eurostar будут отправляться из Лондона дважды в день, в 08:31 и в 17:31. Билет в один конец обойдется в 35 фунтов.

Eurostar также утверждает, что после введения нового маршрута время в пути между Лондоном и Брюсселем сократится на 17 минут и составит 1 час 48 минут.

Фото из Flickr