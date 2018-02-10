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Россия и Эстония произвели обмен гражданами, осужденными за шпионаж. Гражданина РФ Артема Зинченко, отбывавшего срок за шпионаж в Эстонии, обменяли на осужденного в России за шпионаж эстонского предпринимателя Райво Суси, сообщает эстонский портал Delfi.

Обмен был произведен 10 февраля на погранпункте Койдула на российско-эстонской границе, сообщил Департамент оборонной полиции Эстонии (КаПо).

Как пишет rus.delfi.lv, Харьюский уездный суд в мае 2017 года признал Артема Зинченко виновным в шпионаже и приговорил его к тюремному заключению на 5 лет. Райво Суси в декабре 2017 года в России признали виновным в шпионаже и приговорили к лишению свободы сроком на 12 лет. Оба подали прошение о помиловании, которое президенты Эстонии и России удовлетворили.

По словам гендиректора КаПо Арнольда Синисалу, обе стороны заключили удовлетворяющее их соглашение. "Эстонское государство помогает своим гражданам, если только может, — сказал Синисалу. — Эстония выслала в Россию совершившего здесь преступление шпиона, и поэтому эстонский предприниматель после долгого заключения в России вернулся к близким".

Российская Федеральная служба безопасности задержала Райво Суси в московском аэропорту Шереметьево в феврале 2016 года, когда тот направлялся из Таджикистана в Таллин. Действия, в которых ФСБ обвиняет Суси, ведущего авиационный бизнес на территории бывшего СССР, были совершены им еще в 2004-2007 годах. Сам эстонец причастность к шпионажу отрицал, напоминает Вести.ru.

По данным официальных органов Эстонии, Райво Суси — совладелец фирм по поставке самолетов Laki Autos и Musket, а также Aerohooldus OU, ремонтирующей воздушные машины. По данным СМИ, фирма OU Musket есть в списке посредников министерства иностранных дел, посредничая в торговле оружием, боеприпасами, системами управления огнем, сухопутными, водными и воздушными средствами передвижения, средствами бронезащиты. Aerohooldus OU сдает эстонским Силам обороны в аренду два учебных истребителя L-39. Клиентами Суси были миллионеры из авиаклубов России, Англии, США и Западной Европы.

Напомним, в конце прошлого года Полицией безопасности был задержан гражданин Латвии, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

Фото: скриншот

Видео: Rus.delfi.lv