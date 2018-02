В мире |

Экскурсионный одномоторный вертолет потерпел крушение недалеко от Гранд-Каньона, известной достопримечательности в США, три человека погибли, четыре получили ранения, сообщает телеканал KPNX.

Инцидент с вертолетом Eurocopter EC130 произошел в 17.20 по местному времени в субботу (02.20 воскресенья по Латвии), обстоятельства происшествия не известны. На борту воздушного судна находились не менее семи человек. По данным полиции штата Аризона, четверым пострадавшим помощь была оказана на месте. Их состояние оценивается как критическое.

По данным СМИ, вертолет принадлежал компании Papillon, которая организует экскурсии в Гранд-Каньон. Представители компании пока не прокомментировали случившееся.

