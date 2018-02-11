Сделана самая далекая фотография Солнечной системы (1)
Автоматическая межпланетная станция NASA New Horizons сфотографировала космическое пространство, находясь от Земли на расстоянии 6,12 миллиарда километров. Тем самым был побит рекорд аппарата Voyager-1, который сделал снимок космоса, удалившись от нашей планеты на 6,05 миллиарда километров. Об этом сообщается на сайте Phys.org.
New Horizons удалось запечатлеть несколько объектов пояса Койпера — области Солнечной системы, которая находится за орбитой Нептуна на расстоянии 55 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна дистанции от Солнца до Земли). Пояс состоит из малых тел, включающих в себя лед, метан и аммиак, а также карликовых планет, к которым относится Плутон. Камера Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) сфотографировала 2012 HZ84 и 2012 HE85, получив изображение в условных цветах.
Ожидается, что в 2019 году New Horizons достигнет планетоида 2014 MU69 на расстоянии 1,6 миллиарда километров от Плутона в поясе Койпера. Миссия New Horizons должна завершиться в середине 2020-х годов.
Миссия New Horizons — проект NASA. Затраты на его осуществление превышают 600 миллионов долларов. Аппарат был запущен в космос 19 января 2006 года с космодрома на мысе Канаверал на ракете-носителе Atlas V. Основной задачей New Horizons было изучение Плутона и его спутника Харона.
Фото: NASA