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В районе корейского города Пхохан, который находится в 160 км от столицы Олимпийских игр-2018 Пхенчхана, произошло землетрясение силой в 4,8 баллов по шкале Рихтера.

Подземные толчки были зафиксированы в пять утра по местному времени. Сейсмологи отмечают, что землетрясение не могло бы причинить вреда олимпийской деревне – оно произошло далеко и было слишком слабым для этого.

Как сообщил колумнист Yahoo Эрик Эдельсон, жители Олимпийской деревни получили смс с предупреждением на корейском языке.

Как отметил сам журналист, подобное сообщение из-за незнания языка можно расценить как предупреждение о вооруженном конфликте между КНДР и Кореей.

Латвию на Олимпиаде в Пхенчхане представляют 35 спортсменов по девяти видам спорта – это самая малочисленная делегация за 12 лет.