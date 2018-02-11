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Террористическая исламистская группировка "Боко Харам", действующая в Нигерии, отпустила 13 заложников, похищенных в прошлом году. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщили нигерийские власти.

Среди освобожденных - три сотрудника университета и десять жен полицейских. Освобождению заложников предшествовали переговоры правительства Нигерии и Международного Комитета Красного Креста (МККК) с террористами. Был ли заплачен выкуп, не сообщается.

Университетские геологи были похищены при поиске нефтяных месторождений в бассейне озера Чад, а женщин похитили, когда они направлялись на похороны.

Группировка "Боко Харам" получила международную известность в 2014 году, когда исламисты похитили в штате Борно на северо-востоке Нигерии 276 преимущественно христианских школьниц.

Некоторым из девочек удалось бежать, еще 82 ученицы были освобождены в мае 2017 года. В обмен нигерийские власти выпустили на свободу десятки заключенных боевиков. Порядка 100 школьниц все еще числятся пропавшими без вести.