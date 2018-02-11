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Иностранный гражданин находился на борту упавшего самолета в Подмосковье. Об этом сообщила глава пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова, передает "Интерфакс".

"Известно, что на борту находился гражданин Швейцарии, который летел на запуск новой установки на завод "Орскнефтеоргсинтез", – сказала Абрамова.

Она добавила, что проверяется информация еще о двух иностранцах, гражданах Казахстана. Кроме того, по ее словам, на борту находились и москвичи.

В свою очередь, в региональном ГУ МЧС сообщили, что информация о погибших иностранцах уточняется.

Глава пресс-службы Орска отметила, что большинство родственников разъехалось по домам, "в аэропорту остались единицы". Родственники возложили букеты гвоздик в терминале.

Также сообщается, что среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей. Об этом рассказала начальник управления информационной политики аппарата губернатора и правительства области Инна Аверкова.

"Были дети, трое детей. Старшему 17, младшему 5 лет", – сказала Аверкова.

По ее словам, третьему погибшему ребенку 12 лет.

"Сейчас на месте работает весь социальный блок. Оказывается всесторонняя помощь. Будет оценено, кому какая помощь будет оказана. В каких-то семьях, предварительно, погибли оба родителя", – сказала Аверкова.

Она заявила, что для родственников погибших в авиакатастрофе будет организован спецборт, который доставит их в Подмосковье для опознания.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".