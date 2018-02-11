Опубликована запись переговоров пытавшихся связаться с Ан-148 диспетчеров (2)

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В мире | 11 февраля 2018 года, 21:50

В интернете появилась получасовая запись переговоров авиадиспетчеров, вызывавших борт Ан-138, который пропал с радаров через две минуты после взлета.

На ней слышно, как диспетчеры обращаются к экипажу рейса 703 и не получают ответа.

"Саратов-703, Москва вас зовет и зовет", — сказал один из сотрудников аэропорта.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший по направлению Москва — Орск, вылетел из аэропорта Домодедово в воскресенье днем. Обломки воздушного судна обнаружили в Раменском районе Подмосковья. Все 65 пассажиров, в том числе и три ребенка, и шесть членов экипажа погибли.

По факту крушения СК возбудил уголовное дело о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц".

На месте катастрофы "в удовлетворительном состоянии" был обнаружен один черный ящик, записывавший параметры полета.

Фото из Twitter

Источник: РИА Новости
Комментарии 2
Спец 8 часов назад
Похоже всё это дело на теракт!
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Теракт однозначно1 час назад
облединителем надо обработать за деньги , а тетя Маня бухгалтер денег не дала , вот и полетел гроб с крыльями под управлением пилота с истребителя . да пионера ГА с налетом 950 часов , с криком где наша не проподала потянули штурвал на себя
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