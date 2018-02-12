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Вчера, 11 февраля, во время спецоперации армии на нелегальной шахте в венесуэльском штате Боливар были убиты 18 человек. Об этом сообщает Correo del Caroni.

Сообщается, что на телах всех погибших — 17 мужчин и одной женщины — обнаружены огнестрельные ранения.

Отмечается, что операция была проведена утром в субботу, 10 февраля. Подразделение армии обнаружило в шахте вооружённую группу людей, произошла перестрелка.

После перестрелки военные изъяли оружие и боеприпасы к нему.

Личности погибших ещё устанавливаются.

В январе в Венесуэле был убит депутат Национального учредительного собрания.

Фото: pixabay.com