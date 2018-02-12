СМИ: в шахте в Венесуэле были убиты 18 человек
В мире | 12 февраля 2018 года, 07:17
Вчера, 11 февраля, во время спецоперации армии на нелегальной шахте в венесуэльском штате Боливар были убиты 18 человек. Об этом сообщает Correo del Caroni.
Сообщается, что на телах всех погибших — 17 мужчин и одной женщины — обнаружены огнестрельные ранения.
Отмечается, что операция была проведена утром в субботу, 10 февраля. Подразделение армии обнаружило в шахте вооружённую группу людей, произошла перестрелка.
После перестрелки военные изъяли оружие и боеприпасы к нему.
Личности погибших ещё устанавливаются.
В январе в Венесуэле был убит депутат Национального учредительного собрания.
Фото: pixabay.com
Источник: Russia Today