Крушение самолета в Подмосковье попало на камеры видеонаблюдения (1)
В мире | 12 февраля 2018 года, 07:40
Падение самолета Ан-148 в Московской области попало на камеры видеонаблюдения. Ролик опубликован в YouTube.
На 26-ой секунде записи виден взрыв, на волне которого самолет пролетает еще несколько десятков метров и падает.
Пассажирский Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение днем в воскресенье в Раменском районе Подмосковья.
По данным Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.
Фото: twitter.com
Источник: РИА Новости
Не крушение,а момент взрыва!Не надо вводить в заблуждение!!!
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