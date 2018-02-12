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Аэропорт британской столицы Лондон-Сити был временно закрыт в связи с обнаружением в реке Темзе неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны, сообщили в воздушной гавани.

"После обнаружения в рамках запланированных работ снаряда времен Второй мировой войны в доке короля Георга V полиция Лондона создала из соображений безопасности 214-метровую запретную зону. В результате аэропорт Лондон-Сити закрыт", - говорится в Twitter аэропорта.

Всем пассажирам, вылетающим в понедельник, 12 февраля, администрация аэропорта посоветовала перед выездом обратиться за дополнительной информацией в их авиакомпанию.

В свою очередь в Скотланд-Ярде сообщили, что бомба была обнаружена в 05:06 в воскресенье, после чего на место выехали специалисты. В 22:00 было принято оперативное решение оцепить район и закрыть аэропорт, говорится в сообщении полиции Лондона.