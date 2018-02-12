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Первый черный ящик разбившегося в Подмосковье Ан-148 обнаружен на месте крушения. Найденный накануне предмет, о котором сообщалось как о черном ящике, отношения к самописцам не имеет, заявили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"Только что найден бортовой самописец. Внешне он имеет механические повреждения наружного контура, однако информация может быть сохранной, это установит МАК", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, накануне был найден некий блок системы управления воздушным судном. Продолжаются поиски второго самописца.

Поисковая операция на месте катастрофы продолжается, в ней участвуют около тысячи человек и более 190 единиц техники. Обнаружено место падения самолета, его обломки, фрагменты тел погибших.

Для обследования и уточнения границ места разлета обломков самолета применяются девять беспилотных летательных аппаратов. Зона поисковых работ разбита на 29 секторов. Обломки самолета разлетелись на площадь более 30 га.

Сбор останков погибших при крушении для проведения генетической экспертизы будет продолжаться в течение недели. После этого останки погибших транспортируют в Москву.

Самолет Ан-148 рейса 6W 703 Москва-Орск разбился днем в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. В результате погиб 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Источник: newsru.com