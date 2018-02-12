В мире |

В Сеть попала переписка двух агентов ФБР, в 2016 году расследовавших бойню в Сан-Бернардино. В своем разговоре сотрудники спецслужб критикуют главу Apple и открыто называют Тима Кука лицемером, сообщает Business Insider.

Агенты контрразведки ФБР Питер Стржок и Лиза Пейдж обсуждают ход расследования и политику Apple, которая отказалась взламывать iPhone убийцы.

"Знаешь, что бесит меня больше всего? Тим Кук строит из себя такого защитника человечества, а его операционка следит за людьми", — возмущается один из агентов.

"Да, я знаю. Он лицемер", — отвечает коллеге агент Пейдж.

Далее Стржок говорит напарнику, что "становится параноиком" и поэтому отключает некую функцию своего iPhone. Какую именно, агент не сообщает. В конце своей полемики, длившейся с 9 февраля по 14 ноября 2016 года, агенты заявляют, что Apple очень любит свои продукты, но ненавидит своих клиентов.

В 2016 году ФБР требовало от Apple разблокировать iPhone стрелка в Сан-Бернардино, убившего 14 человек. Компания наотрез отказалась, сославшись на безопасность пользователей и конфиденциальность, поэтому спецслужбам пришлось самостоятельно взламывать устройство.

Источник: life.ru