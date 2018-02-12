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Сегодня, в понедельник, 12 февраля, начинается один из самых вкусных праздников — аппетитная Масленичная или Сырная неделя. Считается, что за семь дней нужно съесть как можно больше блинов и от души повеселиться, чтобы приблизить наступление весны и тепла.

Первый день Масленицы называется "Встреча". Раньше в этот день с самого утра начинали печь блины, самый первый отдавая нищим на помин усопших. Считалось, что именно сегодня нужно сооружать чучело Масленицы, которое сжигают на Прощеное воскресенье и обсуждать будущие свадьбы, которые планировалось сыграть на Красную горку 15 апреля.

Вторник именовали "Заигрыши": продолжают печь блины, катаются с гор, зазывая Масленицу, и устраивают смотрины невестам.

Среда – "Лакомка": зять идет в гости к теще на блины.

В четверг, который называют "Разгул", и начинается сама Широкая масленица: в старину с этого действовал запрет на все виды работы, на свежем воздухе устраивались народные гуляния с песнями, танцами, катаниями на конях, залезанием на столб, кулачными боями и шумными застольями.

Пятница – "Тещина вечерки", когда мать жены с родственниками наносит ответный визит в дом своего зятя, а дочь должна удивить их многообразием блинов и начинок в ним.

Суббота – это "Золовкины посиделки": в гости на угощение зовут уже родственников мужа.

Заканчивается Сырная неделя Прощеным воскресением, когда близкие собираются вместе, просят друг у друга прощение, поминают усопших, сжигают чучело Масленицы, а ее пепел рассыпают по полю для хорошего урожая. А в понедельник уже начинается Великий пост, который продлится до Светлого Христова воскресенья (8 апреля).

Фото: pixabay.com