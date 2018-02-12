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Драка в очереди в туалет стала причиной возвращения австралийского круизного судна в порт, сообщили местные СМИ.

Драка вспыхнула между несколькими мужчинами, ожидавшими своей очереди в туалетную комнату.

"В процессе драки 37-летняя женщина, сопровождавшая одного из участвовавших в драке, ударила 21-летнего мужчину пустой винной бутылкой, что привело к порезам на коже", - говорится в сообщении полиции.

По возвращении в порт все шестеро мужчин, участвовавших в драке, и женщина, которая, предположительно, является гражданкой России, были переданы в руки полицейских и задержаны.

Женщине были предъявлены обвинения в нанесении травмы и оскорблениях. Она была отпущена под залог и должна предстать перед судом 9 марта.

Источник: interfax.ru

Фото: pixabay.com