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В оперативном штабе на месте ЧС рассказали, что найденный ранее на месте крушения Ан-148 «черный ящик» является речевым самописцем, передает «Интерфакс».

Таким образов, оба «черных ящика» найдены, визуально они находятся в удовлетворительном состоянии.

«В километре от места падения найден второй — голосовой самописец, визуально он в удовлетворительном состоянии», — сообщили в штабе.

Ранее на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье обнаружен «черный ящик».

Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.