Украинское телевидение объявило бойкот ЧМ-2018 по футболу (7)
В мире | 12 февраля 2018 года, 17:03
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) не будет транслировать матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.
"Мы отказываемся его (ЧМ-2018. — Прим. ред.) показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ были куплены еще до 2013 года. Это трудное решение", — сообщили в НОТУ.
При этом он отметил, что под влиянием НОТУ, которой принадлежат каналы "UA:Перший" и "UA:Культура", другие телекомпании тоже собираются отказаться от освещения ЧМ-2018.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи примут 11 городов.
Источник: ria.ru
Фото: pixabay.com
Хай на зло моєму батьковi у мене вуха мерзнуть
12
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Назло бабушке уши отморожу? Скакуны рулят :))
9
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Какое неожиданное решение.)))))(
7
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