В мире |

В центре Киева задержан экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Лидер партии "Движение новых сил" был задержан в ресторане "Сулугуни". При задержании Саакашвили был использован спецназ в камуфляжной форме. Соратник грузинского и украинского политика депутат Рады Юрий Деревянко не знает, куда именно увезли Саакашвили.

Михаил Саакашвили 5 января в Грузии заочно приговорен к трем годам тюрьмы после рассмотрения дела об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году. Саакашвили обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями. Саакашвили обвинил Киев в попытках его экстрадиции в Грузию, где он подозревается в растратах госсредств и злоупотреблениях.

До этого Саакашвили лишили украинского гражданства, поскольку его он получил, предоставив недостоверные данные. С помощью сторонников он с дракой бывший грузинский президент прорвался через польско-украинскую границу. Было возбуждено дело по пяти статьям.

За незаконное пересечение границы суд приговорил Саакашвили к штрафу в 130 долларов. После того, как он стал собирать митинги с требованиями отставки президента Украины Петра Порошенко, благосклонность к нему украинских политиков и чиновников испарилась.

Источник: vesti.ru