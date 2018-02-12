США обвинили в сокрытии ядерного оружия (2)
Белый дом скрывает факты о состоянии ядерного оружия в США, заявляет газета The Washigton Post.
Ряд экспертов раскритиковал подготовленный Пентагоном "Обзор ядерной политики", в котором умалчивается разработка американцами новых вооружений, в частности межконтинентальных баллистических ракет.
Доклад администрации Трампа был опубликован в начале февраля. В нем говорится, что Вашингтон сокращает запасы ядерного оружия, в то время как Москва и Пхеньян активно занимаются разработкой ядерных систем и опережают в этом США.
К документу прилагается таблица, которая демонстрирует достижения России и азиатских стран за последние восемь лет.
"Обзор ядерной политики" устанавливает новую ядерную доктрину, согласно которой предлагается модернизация американского ядерного оружия.
В таблицу не включили некоторые американские системы, которые разрабатываются, но пока не приняты на вооружение. К ним относятся бомбардировщик B-21 Raider, ракетный подводный крейсер класса Columbia, новая крылатая ракета большой дальности и новая межконтинентальная баллистическая ракета. Общая стоимость этих программ оценивается в 400 миллиардов долларов.
Источник: lenta.ru
Фото: pixabay.com
У амеров ни спецвузов, ни специалистов, ни закрытых ядерных городов, ничего такого не было никогда. От куда у ним может взяться сотни и тысячи боезарядов? Страна фейков.