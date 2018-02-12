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Издание Bloomberg выяснило новые обстоятельства относительно следующей версии Android. По словам источника, в Android P появится поддержка "моноброви", как у iPhone X.

По сообщению инсайдера, в Android P ("Pistachio Ice Cream" — "Фисташковое мороженое") появится программная поддержка выреза в верхней части дисплея, или "моноброви".

В компании считают, что в 2018 году многие смартфоны выйдут с этим элементом экрана, поэтому решили заранее подготовить операционную систему.

Вырез "съест" небольшую часть экрана, позволив сохранить безрамочный дисплей и внедрить в смартфон биометрический сенсор и сложную систему камер. Напомним, что впервые такой элемент, как "монобровь", появился в аппаратах Essential Phone и iPhone X. Релиз операционной системы Android P должен состояться в мае на конференции Google I/O.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com