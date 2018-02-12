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Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал солдатам простреливать вагины протестующих женщин. Об этом сообщает Cocounut Manila.

"Скажите солдатам: новый приказ (...) Мы не будем вас убивать. Мы будем простреливать вам вагины. (...) Без них вы станете бесполезными", — заявил президент на встрече с представителями Новой народной армии — вооруженного крыла маоистской Коммунистической партии Филиппин.

Слова лидера вызвали возмущение филиппинских феминисток. В частности, борющаяся за права женщин партия "Габриэла" (Gabriela Women's Party) на своей странице в Facebook написала, что президент призывает "фашистов из Новой народной армии к кровавым нарушениям прав человека".

Источник: lenta.ru