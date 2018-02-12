Президент Филиппин приказал простреливать вагины протестующим
В мире | 12 февраля 2018 года, 21:10
Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал солдатам простреливать вагины протестующих женщин. Об этом сообщает Cocounut Manila.
"Скажите солдатам: новый приказ (...) Мы не будем вас убивать. Мы будем простреливать вам вагины. (...) Без них вы станете бесполезными", — заявил президент на встрече с представителями Новой народной армии — вооруженного крыла маоистской Коммунистической партии Филиппин.
Слова лидера вызвали возмущение филиппинских феминисток. В частности, борющаяся за права женщин партия "Габриэла" (Gabriela Women's Party) на своей странице в Facebook написала, что президент призывает "фашистов из Новой народной армии к кровавым нарушениям прав человека".
Источник: lenta.ru