Саакашвили выдворили из Украины в Польшу (2)
В мире | 12 февраля 2018 года, 19:48
Михаила Саакашвили депортировали из Украины в Польшу. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на источники.
Это подтвердил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели до Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания", — сказал Слободян.
Как пишет "Интерфакс-Украина", советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков также дал понять, что Саакашвили уже покинул страну.
"Улетел", — написал он на своей странице в Facebook.
По информации источников ТСН.ua, Саакашвили покинул Украину чартерным рейсом в 16:00 по киевскому времени.
Источник: tvrain.ru
Сейчас будут это грузинское дерьмо по всей Европе перекатывать.
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Надо было в Грузию высылать. Там бы его натянули!
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