Саакашвили выдворили из Украины в Польшу (2)

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В мире | 12 февраля 2018 года, 19:48

Михаила Саакашвили депортировали из Украины в Польшу. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на источники.

Это подтвердил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели до Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания", — сказал Слободян.

Как пишет "Интерфакс-Украина", советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков также дал понять, что Саакашвили уже покинул страну.

"Улетел", — написал он на своей странице в Facebook.

По информации источников ТСН.ua, Саакашвили покинул Украину чартерным рейсом в 16:00 по киевскому времени.

Источник: tvrain.ru

Комментарии 2
шустрый2 часа назад
Сейчас будут это грузинское дерьмо по всей Европе перекатывать.
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БТР52 минуты назад
Надо было в Грузию высылать. Там бы его натянули!
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