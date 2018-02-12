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Михаила Саакашвили депортировали из Украины в Польшу. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на источники.

Это подтвердил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели до Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания", — сказал Слободян.

Как пишет "Интерфакс-Украина", советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков также дал понять, что Саакашвили уже покинул страну.

"Улетел", — написал он на своей странице в Facebook.

По информации источников ТСН.ua, Саакашвили покинул Украину чартерным рейсом в 16:00 по киевскому времени.

Источник: tvrain.ru