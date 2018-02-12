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Apple работает над интеграцией анимированных смайликов анимодзи в сервис видеозвонков FaceTime и iPad. Об этом сообщает Bloomberg. Предположительно, обновления появятся в новой версии iOS 12.

Программисты изучили разработку новой версии программного обеспечения под кодовым именем Peace. Некоторые коды программы свидетельствуют об интеграции анимированных смайликов в FaceTime, а также поддержке функции с iPad.

По функциональности анимодзи в сервисе видеозвонков будут напоминать фотоэффекты в "инстаграме", новый iPad получит такую функцию благодаря оснащению камерой для системы распознавания лица, полагает издание.

Также в новой версии ОС появятся универсальные приложения для iPhone, iPad и Mac. Кроме того, в ней будет усовершенствован режим "Не беспокоить".

Источник: life.ru

Фото: Apple