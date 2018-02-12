В мире |

Создатели нового фильма "Приключения Кролика Питера" принесли извинения после того, как сцена из картины, показывающая аллергию одного из персонажей на еду, вызвала возмущенную критику.

По сюжету, несколько кроликов забрасывают своего оппонента ежевикой, на которую у него аллергия.

В совместном обращении киностудия Sony Pictures и создатели фильма заявили, что им не стоило так легкомысленно подходить к этому вопросу.

Общественные организации и активисты осудили эпизод из фильма, а некоторые пользователи "Твиттера" написали сообщения с хэштегом #boycottpeterrabbit (бойкотируй Кролика Питера).

Благотворительная организация Kids with Food Allergies Foundation (Фонд помощи детям с пищевой аллергией) написала в "Фейсбуке", что "шутки о пищевой аллергии наносят вред нашему сообществу".

Тысячи человек подписались под петицией, призывающей Sony Pictures принести извинения.

Спорная сцена является частью кинокартины, снятой по книге о приключениях Кролика Питера, которую написала Беатрис Поттер. Фильм вышел на экраны США в выходные.

По сценарию, на персонажа-человека по имени Том Макгрегор, испытывающего аллергическую реакцию на ежевику, нападают мультипликационные герои - Питер и его друзья, забрасывая его ягодами, одна из которых даже попадает Макгрегору в рот. В итоге ему приходится сделать себе инъекцию от аллергического шока.

Sony Pictures накануне заявила, что кинематографистам не следовало включать эпизод в картину, даже в мультипликационном, шуточном виде.

"Нам искренне жаль, что мы были недостаточно осведомлены о ситуации и не подошли к ней более деликатно. Мы приносим глубочайшие извинения", - говорится в заявлении.

Фото: скриншот из фильма