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Руководство крупнейшего видеохостинга YouTube решило наказывать блогеров, публикующих "вредный" контент, сообщается в блоге платформы.

Согласно обновленной политике, YouTube оставляет за собой право временно лишить "вредный для сообщества" канал возможности показывать рекламу. Кроме того, автор ненадлежащих роликов может потерять доступ к премиальным программам монетизации Google Preferred и YouTube Originals.

Представители видеохостинга также пообещали, что нарушающие правила ролики никогда не попадут во вкладки "В тренде" или "Рекомендованное". При этом наказания могут различаться в зависимости от ситуации.

"Наша команда экспертов по вопросам политики будет анализировать каждый случай и уведомлять любого создателя, поведение которого приводит к потере привилегий", — говорится в сообщении YouTube.

В начале февраля генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицки заявила, что одной из главных задач в 2018 году для нее стало создание четкой политики по отношению к блогерам, которые наносят значительный вред для сообщества. Скорее всего, речь шла об американском блогере-миллионере Логане Поле, который в начале года поглумился над трупом в японском лесу самоубийц Аокигахара. За это администрация YouTube лишила Пола денег, отключив монетизацию на всех его каналах.